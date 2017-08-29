Яровая назвала проект о реинтеграции Донбасса "фиговым листком" Порошенко

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором впервые на законодательном уровне будет введено понятие "страны-агрессора" в отношении России, является "фиговым листком" президента Украины Петра Порошенко, которым он пытается прикрыть свои преступления против мирных жителей, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (ЕР).

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала заявила о том, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором".

"Инициатива Порошенко — это фиговый листок, которым он пытается прикрыть свою агрессию и свои преступления против мирных жителей Донбасса… Индульгенция Рады на государственное убийство, которую Порошенко собирается получить и узаконить, должна быть изобличена. Очевидно, что это очередной хамский маневр отказа от исполнения Минских соглашений. Откровенный обман пана Порошенко и его неуважение по отношению к авторитетным странам-участникам Минских соглашений не могут и не должны быть оставлены без оценки и реагирования со стороны Европы", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Парламентарий также отметила, что инициатива Порошенко озвучена его представителем сразу после "парада утраты суверенитета с участием НАТО", что "настораживает".

"Является ли это агрессивной стратегией внешнего управления Украиной — покажет реакция американских и западных политиков, но то, что такая стратегия разрушает европейскую безопасность — уже очевидно", — заключила Яровая.

Ранее президент Украины заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции".