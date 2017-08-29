КАИР, 29 авг — РИА Новости. Четырнадцать человек погибли, еще 42 получили ранения в результате ДТП с автобусом к югу от Каира, сообщило министерство здравоохранения Египта.
По данным ведомства, ДТП произошло на трассе эль-Минья — Каир в провинции Бени-Суэйф. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, от удара оба транспортных средства слетели с моста.
Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.
Bus plunges off bridge in #Egypt killing 14 https://t.co/eaujBmnFdH pic.twitter.com/TO81ciF6kR— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 29 августа 2017 г.