Юнкер заявил о необходимости улучшить отношения Евросоюза с Россией

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюзу необходимо обдумать улучшение отношений с Россией, поскольку безопасность ЕС на ближайшие столетия невозможно обеспечить без РФ, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Я думаю, что нужно обдумать лучшие отношения с Россией. Это зависит и от России, и от нас. Но европейскую безопасность на будущие столетия нельзя построить без России", — сказал Юнкер, выступая перед послами Евросоюза.

По его словам, Евросоюзу "необходимо найти более подходящую риторику в отношениях с Россией без отказа от своих принципов".