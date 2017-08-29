Вооруженные силы Киргизии подтвердили ликвидацию двух террористов

БИШКЕК, 29 авг – РИА Новости. Два боевика, планировавших теракты, ликвидированы ГКНБ Киргизии во время спецоперации в Жайылском районе республики, подтвердила во вторник пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.

Как сообщили киргизские СМИ со ссылкой на собственные источники в ГКНБ, спецоперация по ликвидации террористов проводилась в Жайылском районе Киргизстана в 50 километрах от столицы республики. По данным источников, двое преступников ликвидированы.

"Двадцать девятого августа ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий… ликвидирована вооруженная террористическая группировка… (которая — ред.) планировала… в период празднования Дня независимости (31 августа — ред)… совершение вооруженного нападения и совершение терактов в Бишкеке и Чуйской области с использованием самодельных взрывных устройств", — сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, сотрудникам ГКНБ удалось вычислить местонахождение боевиков, угрожавшим сотрудникам патрульной милиции. Для их задержания была организована спецоперация.

"В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделениями ГКНБ боевики Т.И. и К.Д. были ликвидированы. Третий получил ранение и доставлен в больницу. Потерь и ранений среди сотрудников ГКНБ нет", — отметили в ведомстве.

Кроме того, ГКНБ установлены и задержаны пособники террористической группы, которые водворены в СИЗО ГКНБ. При осмотре места происшествия обнаружена граната РГД-5, пистолет "Макарова" и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте, сообщили в ГКНБ.

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