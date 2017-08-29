Посла Украины возмутил флаг ДНР на торжествах в Болгарии

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи заявил, что возмущен появлением флага самопровозглашенной ДНР на торжественных мероприятиях по случаю 140-летия обороны Шипки, и потребовал провести расследование.
Он также заявил, что настаивает на проведении болгарскими властями расследования этой "провокации".
Оборона Шипки — один из ключевых и наиболее знаменитых эпизодов в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, завершившейся освобождением значительной части Болгарии от турецкого ига.