Финская полиция отпустила двух задержанных по делу о нападении в Турку

Подозреваемый в нападении на прохожих в Турку и его адвокат в больнице

Подозреваемый в нападении на прохожих в Турку и его адвокат в больнице

СТОКГОЛЬМ, 29 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Финляндии отпустила двух человек, задержанных во вторник на прошлой неделе по делу о нападении с ножом в Турку, сообщили РИА Новости в Центральной криминальной полиции.

"Полиция отпустила сегодня утром двоих человек, находившихся под стражей. Двое мужчин подозревались в причастности к нападению с ножом в Турку 18 августа", — сообщили в полиции.

Как пояснили в полиции, мужчин заключили под стражу во вторник на прошлой неделе по подозрению в причастности к двум убийствам и восьми попыткам убийства в террористических целях. "Они больше не подозреваются в преступлениях", — сказали в полиции.

Под арестом остаются двое – главный подозреваемый в нападении и мужчина, подозреваемый в соучастии. Решение об их аресте приняли неделю назад.

Главный подозреваемый 22-летний выходец из Марокко Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих в финском Турку 18 августа. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".

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