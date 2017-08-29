Финская полиция отпустила двух задержанных по делу о нападении в Турку

СТОКГОЛЬМ, 29 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Финляндии отпустила двух человек, задержанных во вторник на прошлой неделе по делу о нападении с ножом в Турку, сообщили РИА Новости в Центральной криминальной полиции.
Как пояснили в полиции, мужчин заключили под стражу во вторник на прошлой неделе по подозрению в причастности к двум убийствам и восьми попыткам убийства в террористических целях. "Они больше не подозреваются в преступлениях", — сказали в полиции.
Главный подозреваемый 22-летний выходец из Марокко Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих в финском Турку 18 августа. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье "терроризм".