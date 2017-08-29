МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Япония и Южная Корея остаются незащищенными перед межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) средней дальности, которыми обладает КНДР, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

"Япония и Южная Корея остаются незащищенными перед тем вооружением, которое развивает Северная Корея. Мы сегодня убедились на практике, что возможности перехвата ракеты средней дальности не продемонстрированы. Ни одна система ПРО не обеспечивает защиту, а обеспечивает только прикрытие с определенной вероятностью весьма ограниченных районов", — заявил Мураховский РИА Новости.

Он напомнил, что Япония и США заявляли о том, что комплексы ПРО и корабли, оснащенные противоракетной системой "Иджис", "все перехватят и собьют". Но, по словам эксперта, все современные системы противоракетной обороны, в том числе те, которыми располагают Япония и Южная Корея, никогда не испытывались в боевых условиях.

"Эти ПРО испытывались только на ракетах-мишенях, которые запускались из известного места в известное время, траектория была заранее известна, вот и сейчас продемонстрировано, что все эти разрекламированные возможности "Иджис", THAAD и других систем ПРО не соответствуют действительности" — считает Мураховский.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.