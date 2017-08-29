МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Япония и Южная Корея остаются незащищенными перед межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) средней дальности, которыми обладает КНДР, считает военный эксперт Виктор Мураховский.
Он напомнил, что Япония и США заявляли о том, что комплексы ПРО и корабли, оснащенные противоракетной системой "Иджис", "все перехватят и собьют". Но, по словам эксперта, все современные системы противоракетной обороны, в том числе те, которыми располагают Япония и Южная Корея, никогда не испытывались в боевых условиях.
"Эти ПРО испытывались только на ракетах-мишенях, которые запускались из известного места в известное время, траектория была заранее известна, вот и сейчас продемонстрировано, что все эти разрекламированные возможности "Иджис", THAAD и других систем ПРО не соответствуют действительности" — считает Мураховский.
Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.