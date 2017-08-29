МИД пообещал США зеркальный ответ на осложнение работы российских дипмиссий

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва не намерена ужесточать процедуру выдачи виз американским гражданам, однако готова дать ответ в случае, если Вашингтон усложнит работу российских дипмиссий. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
%Да, у меня уже поданы документы, не знаю, что будет дальше
4.2%Хотел(а) поехать туда, но теперь откажусь от планов – быстро оформить визу не получится
93.2%Нет, я и не собирался(лась) в США
Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.
После этого Соединенные Штаты приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве.
Ответ Москвы зависит от действий Вашингтона
"Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США, их немало, и мы хотим, чтобы поездки американцев в Россию осуществлялись с минимальными затруднениями. Поэтому по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз мы не двинемся. В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно", — отметил дипломат.
При этом замминистра оговорился, что Россия даст зеркальный ответ, если американские власти будут препятствовать работе российских дипмиссий.
Дипломаты потянулись на родину
Замглавы российского МИД также прокомментировал вопрос о выезде американских дипломатов из страны. По словам Рябкова, этот процесс уже начался.
"Они следуют нашему предписанию, но я не могу комментировать количество, число тех или иных категорий (дипломатов) в этой связи", — отметил Рябков.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Вашингтону предстоит сократить персонал своих дипмиссий на 755 человек.
Об ответе Вашингтона
В начале августа СМИ сообщили о том, что США намерены ответить России на высылку дипломатов из Москвы. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, Вашингтон примет решение к 1 сентября.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Тиллерсон уже уведомил о планах Соединенных Штатов главу МИД Сергея Лаврова. По словам американского дипломата, на встрече в Маниле он задал министру несколько уточняющих вопросов по поводу позиции Москвы.
Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно Вашингтон намерен отреагировать на высылку дипломатов. При этом, по данным журналистов, речь может идти о закрытии одного из российских консульств в США.
"Мы видели только несколько сигналов, публичных комментариев Госдепа, что это возможно, и до 1 сентября некие меры будут приняты. Мы в ответ говорим, что данное решение было бы не только ущербным и политически крайне вредным — оно привело бы к следующему похожему действию с нашей стороны", — заявил замглавы МИД.
По словам дипломата, в случае новых ограничений "ситуация, и без того крайне напряженная в двусторонних отношениях, усугубилась бы еще больше".