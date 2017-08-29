МИД пообещал США зеркальный ответ на осложнение работы российских дипмиссий

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Москва не намерена ужесточать процедуру выдачи виз американским гражданам, однако готова дать ответ в случае, если Вашингтон усложнит работу российских дипмиссий. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

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В конце июля МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Решение Москвы стало ответом на закон об антироссийских санкциях, который в начале августа подписал Трамп. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года и в основном касается энергетического сектора.

После этого Соединенные Штаты приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве.

Ответ Москвы зависит от действий Вашингтона

Рябков пояснил журналистам, что российские власти не намерены менять процедуру выдачи виз американцам.

"Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США, их немало, и мы хотим, чтобы поездки американцев в Россию осуществлялись с минимальными затруднениями. Поэтому по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз мы не двинемся. В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно", — отметил дипломат.

"Западная пресса путает божий дар с яичницей (рассуждая на эту тему. — Прим. ред.), и это проблема западной прессы. Она слушает только себя и тех, кто ее снабжает "фейк-ньюс". А мы руководствуемся, во-первых, осознанием, что нам выгодно и что нам нужно, во-вторых, необходимостью не разрушать инициативно ничего ни в отношениях с США, ни в плане развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений", — добавил Рябков.

При этом замминистра оговорился, что Россия даст зеркальный ответ, если американские власти будут препятствовать работе российских дипмиссий.

Дипломаты потянулись на родину

"Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро", — подчеркнул Сергей Рябков.

Замглавы российского МИД также прокомментировал вопрос о выезде американских дипломатов из страны. По словам Рябкова, этот процесс уже начался.

"Они следуют нашему предписанию, но я не могу комментировать количество, число тех или иных категорий (дипломатов) в этой связи", — отметил Рябков.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Вашингтону предстоит сократить персонал своих дипмиссий на 755 человек.

Об ответе Вашингтона

"С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — отметил российский лидер.

В начале августа СМИ сообщили о том, что США намерены ответить России на высылку дипломатов из Москвы. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, Вашингтон примет решение к 1 сентября.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Тиллерсон уже уведомил о планах Соединенных Штатов главу МИД Сергея Лаврова. По словам американского дипломата, на встрече в Маниле он задал министру несколько уточняющих вопросов по поводу позиции Москвы.

Рекс Тиллерсон не стал уточнять, как именно Вашингтон намерен отреагировать на высылку дипломатов. При этом, по данным журналистов, речь может идти о закрытии одного из российских консульств в США.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности новых американских санкций, Рябков подчеркнул, что пока речи о новых мерах не идет.

"Мы видели только несколько сигналов, публичных комментариев Госдепа, что это возможно, и до 1 сентября некие меры будут приняты. Мы в ответ говорим, что данное решение было бы не только ущербным и политически крайне вредным — оно привело бы к следующему похожему действию с нашей стороны", — заявил замглавы МИД.

По словам дипломата, в случае новых ограничений "ситуация, и без того крайне напряженная в двусторонних отношениях, усугубилась бы еще больше".