Суд в ДНР вынес приговор двум жителям Донецка, обвиняемым в шпионаже

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (206)

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к 14 годам лишения свободы двух жителей Донецка, обвиняемых в шпионаже, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Были вынесены приговоры двум жителям Донецка – мужчине и женщине, совершившим деяния, которые предусмотрены статьей 321 УК ДНР "Шпионаж". Эти граждане, находясь в сговоре и взаимодействуя со спецслужбами Украины, собирали и передавали противнику сведения, не подлежащие разглашению", — говорится в сообщении Верховного суда ДНР.

В пресс-службе отметили, что подсудимых приговорили к 14 годам лишения свободы.

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