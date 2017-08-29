В Белоруссии заканчивают подготовку войск к учениям "Запад-2017"

МИНСК, 29 авг — РИА Новости. Заключительный практический этап подготовки белорусских войск связи к совместным с РФ стратегическим учениям "Запад-2017" проходит в Белоруссии, сообщается во вторник на сайте министерства обороны страны.

"С 28 августа по 1 сентября проводится контрольное занятие по тактико-специальной подготовке войск связи вооруженных сил… Данное мероприятие является заключительным практическим этапом подготовки войск связи к учениям, в ходе которого будет развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах связи, принятых на вооружение вооруженных сил Белоруссии", — подчеркнули в министерстве.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. МИД РФ ранее сообщил, что в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.