Власти Финляндии не стали объяснять отказ пустить "Крузенштерн" в свой порт

СТОКГОЛЬМ, 29 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Военные власти Финляндии не стали пояснять, почему запретили российскому учебному судну "Крузенштерн" посетить порт Мариехамн на Аландских островах в сентябре.

"Решение в отношении захода в финские территориальные воды судов других государств принимает оперативный отдел Штаба сил обороны Финляндии. Штаб может не комментировать мотив решения, и в этом случае мы не сообщаем о нем. Финские СМИ получили такой же ответ", — сказали РИА Новости в пресс-службе военного ведомства Финляндии.

В понедельник представитель Балтийской государственной академии (БГА), эксплуатирующей "Крузенштерн", сообщила РИА Новости, что власти Финляндии уведомили об отказе в посещении парусником Аландских островов.

Судно со 164 кадетами на борту планировало посетить находящиеся в Балтийском море Аландские острова с 18 по 20 сентября. Местные власти рассчитывали на визит судна из России и надеялись, что это повысит шансы порта стать хозяином регаты больших парусников Tall Ships' Race-2021. Ранее финляндские СМИ заметили, что планируемый визит судна совпадает с российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна, а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству.