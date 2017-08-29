На официальном уровне: Украина хочет объявить Россию "страной-агрессором"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев намерен официально объявить Россию "страной агрессором". Как заявила в интервью Пятому каналу представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, соответствующий пункт будет закреплен в законопроекте о реинтеграции Донбасса.

По словам украинской чиновницы, документ закончен на "99,9 процента" и готов к регистрации в парламенте. Луценко отметила, что при разработке законопроекта Киев проконсультировался со странами "нормандской четверки" и США.

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — заявила Луценко.

Она добавила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны.

"Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — подчеркнула представитель Порошенко в парламенте.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". Киев утверждает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

Тюрьма за незаконный въезд

Украинские чиновники не раз предлагали законопроекты, направленные на ухудшение отношений с Москвой. В большинстве документов говорилось о необходимости ужесточить пересечение границы с Россией.

Так, в начале августа депутаты от "Блока Петра Порошенко" внесли в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию страны. Речь, в первую очередь, идет о россиянах.

Проект закона предусматривает уголовную ответственность за въезд в страну "лица, имеющего гражданство (подданство) государства-агрессора, или другого лица в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины" вне украинских пунктов пропуска.

"Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет", — уточняют авторы законопроекта.

За повторное нарушение предлагается наказывать лишением свободы от трех до пяти лет.

Сейчас за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" законодательство страны предусматривает только административную ответственность.

Закрыть границу

Кроме того, в мае лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. По его словам, Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену".

После этого глава МИД Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к введению визового режима.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал министр.

О "реинтеграции" Донбасса

В середине июня стало известно, что Киев разработал план реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, предполагает прекращение антитеррористической операции в регионе.

Говоря о деталях плана, депутат Верховной рады от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что закон о реинтеграции предполагает переход от АТО к "войсковой операции" под руководством президента.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", — написал депутат на своей странице в Facebook, добавив, что руководить штабом будет президент страны.

"Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", — подчеркнул Тымчук.

При этом, по его словам, все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.

"Запастись терпением"

В Киеве уже признали, что возвращение Донбасса в состав Украины займет несколько десятилетий.

"Утомленность — это то, что нас будет ждать еще много лет. Ни один конфликт, который был бы даже урегулирован и отошел бы от этапа боевых действий и противостояния, не заканчивается ни за год, ни за пять, ни за два года", — заявила в июле представитель Киева в политической подгруппе по Украине, глава правления общественной организации "Опора" Ольга Айвазовская.

По ее мнению, когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса, ряд граждан захотят оставить эти территории, опасаясь, в частности, попасть в тюрьму, и это будет своего рода "переселение народов".

Равноценно геноциду

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не скрывают своего скепсиса по поводу плана Киева. Так, в начале августа глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что документ не учитывает мнение жителей региона.

"Единственный план, который бродит в воспалённых головах украинских националистов — "реинтеграция Донбасса", который равен без зазора геноциду народа Донбасса. Ведь в этом плане "реинтеграции" нет ни слова о диалоге или учёте интересов тех, кто заявил в 2014 году о собственной позиции, не совпадающей с планами майдана", — отметил политик в интервью РИА Новости.

В свою очередь, в ЛНР считают, что идея законопроекта о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям.