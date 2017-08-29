Путин поздравил Саргсяна с 20-летием договора о дружбе с Арменией

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Армении Сержу Саргсяну по случаю 20-й годовщины заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин высоко оценил развитие российско-армянских отношений. Москва и Ереван плодотворно взаимодействуют в рамках евразийских интеграционных процессов, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Президент России подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-армянских связей в интересах братских народов двух стран.