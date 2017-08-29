На острове Пхукет за полгода утонули более ста человек

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Более ста человек утонули в море у острова Пхукет в Таиланде за первые шесть месяцев 2017 года, сообщает во вторник русскоязычная версия интернет-портала Phuket News со ссылкой на власти провинции Пхукет.

"В прошлом году у нас утонули 260 человек, в этом году пока 120, и мы хотим снизить показатель еще больше в будущем году", — заявил губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг, слова которого цитирует портал.

Губернатор выступил в прошлую пятницу на совещании почетных консулов иностранных государств на Пхукете, сообщает издание. Приведенная им статистика включает местных жителей, туристов из других регионов Таиланда и иностранных туристов.

Глава администрации Пхукета заявил, что на острове будут приниматься более действенные меры для обеспечения безопасности туристов. Например, с сентября спасатели будут дежурить на пляжах острова до 19.30, в то время как сейчас их дежурство заканчивается в 18.30, а на пляжах, где нет профессиональных спасателей, появятся пункты спасения на воде, на которых будут дежурить волонтеры.

Кроме того, администрация острова начала распространять через отели и туристические фирмы обучающий фильм для туристов, снятый пхукетскими спасателями, сказал губернатор. Он обратился к почетным консулам иностранных государств с просьбой обеспечить донесение информации о правильном поведении на пляжах и при купании в море до иностранных туристов на стадии их подготовки к поездке.

Губернатор также рассказал о мерах по предотвращению ДТП на острове, особенно в районе холма Патонг, где часто происходят дорожные аварии, в том числе с туристическими автобусами, говорится в сообщении. На острове будут развернуты несколько пунктов проверки технического состояния туристических автобусов и грузового автотранспорта, представляющего наибольшую опасность при потере управления.

Выступивший на совещании почетный консул Южной Кореи обратил внимание участников встречи на то, что снижение потока туристов из представляемой им страны произошло именно в результате опасений туристов за свою безопасность из-за частых ДТП и гибели туристов, купавшихся в море.

Власти Пхукета и консульские отделы посольств, в том числе посольства России в Таиланде, неоднократно предупреждали туристов о важности соблюдения правил безопасности на пляжах острова: большинство случаев гибели туристов происходят, когда отдыхающие игнорируют красные флажки, установленные спасателями на пляжах, которые означают полный запрет на купание в море по погодным условиям.