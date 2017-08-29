Россия видит нежелание США выполнять договор по Ирану, заявил Рябков

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Позиция США по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит под сомнение способность США придерживаться договоренностей, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Мы замечаем общее нежелание со стороны США по выполнению обязательств по СВПД… Мы считаем, что все это нарушает не только дух, но и букву СВПД. Это ставит под сомнение способность США придерживаться соглашений", — сказал Рябков на 62-ой Пагуошской конференции в Астане.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.