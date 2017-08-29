Рябков считает, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан

АСТАНА, 29 авг — РИА Новости. Можно ожидать нового санкционного давления на КНДР после последнего запуска, но ресурс такого давления исчерпан, заявил журналистам замглавы МИД России Рябков.

Во вторник на рассвете КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других стран, союзники США — конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима", — заявил он.

"Но это не решит проблем. Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан. В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюций, которые не содержали бы четкого указания, что военного решения проблемы быть не может, а только политическое. И не содержали бы положения, которое исключало бы дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые принимаются коллективно Совбезом ООН", — продолжил российский дипломат.