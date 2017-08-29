В Индии не менее 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг — РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельс в индийском штате Махараштра, не менее 20 пассажиров пострадали, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел во вторник утром около 06.30 (04.00 мск). Поезд Нагпур — Мумбаи сошел рельсов в районе станции Асангаон в городе Тхана, входящем в мумбайскую агломерацию. С рельс сошли не менее шести вагонов, включая головной.

Нарушено движение на железнодорожных маршрутах в Мумбаи и Тхане, загруженных в утренний час пик.