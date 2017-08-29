Министр обороны Южной Кореи отправился в США обсуждать проблемы с КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му отбыл во вторник с визитом в США на фоне нового ракетного испытания КНДР, но визит считается плановым, передало из Сеула информационное агентство Рёнхап.

"Я буду обсуждать возможности реагирования (на пуски ракет — ред.) с главой минобороны США и советником по национальной безопасности в Белом доме", — приводит агентство слова Сон Ён Му.

По данным агентства, переговоры южнокорейского министра с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом пройдут 30 августа. Обратно Сон Ён Му возвращается 31 августа и встретится также с командующим войсками США в Тихом океане Гарри Харрисом, командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Скоттом Свифтом, чтобы обменяться мнениями о ситуации на Корейском полуострове.