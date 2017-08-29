МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США сократят делегацию своих дипломатов на Генассамблее ООН на несколько сотен человек, сообщает издание Politico.
Как сообщает Politico, решение сократить численность дипломатической делегации, вероятно, связано с желанием госсекретаря США Рекса Тиллерсона уменьшить бюджет департамента. Так, Politico также сообщило, что Тиллерсон в рамках задуманной им реформы госдепартамента хочет ликвидировать примерно 30 из 70 должностей спецпосланников.
Предстоящая 72-я сессия Генеральной ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.