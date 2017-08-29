СМИ: количество дипломатов из США на ГА ООН сократится на несколько сотен

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США сократят делегацию своих дипломатов на Генассамблее ООН на несколько сотен человек, сообщает издание Politico.

По его данным, обычно правительство США отправляет на ГА ООН более тысячи дипломатов. На этот раз в сентябре на Генассамблею в Нью-Йорк отправятся на несколько сотен человек меньше, пишет издание.

Как сообщает Politico, решение сократить численность дипломатической делегации, вероятно, связано с желанием госсекретаря США Рекса Тиллерсона уменьшить бюджет департамента. Так, Politico также сообщило, что Тиллерсон в рамках задуманной им реформы госдепартамента хочет ликвидировать примерно 30 из 70 должностей спецпосланников.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.