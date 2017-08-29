ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках задуманной им реформы госдепартамента хочет ликвидировать должности примерно 30 спецпосланников из 70, которые существуют на сегодняшний день, сообщает издание Politico.
По мнению Тиллерсона, такие посты изжили себя и с этой работой справятся другие сотрудники ведомства, избежав при этом ненужного дублирования.
Реформирование госдепа проходит в рамках нового федерального бюджета, который предусматривает 30-процентное сокращение расходов на деятельность внешнеполитического ведомства в противовес росту расходов на оборонные нужды.