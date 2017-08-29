Хабаровский таксист заявил, что не заставлял пассажиров умываться зеленкой

ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Хабаровский таксист сам пришел в полицию и заявил, что не заставлял пассажиров умываться зеленкой, а лишь предложил это альтернативу за проезд без оплаты, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов. При этом умывшиеся раствором девушки и молодой человек в полицию не обращались, добавил представитель правоохранительных органов.
"Таксист сам пришел в полицию вечером в понедельник для дачи объяснений. Это мужчина 1979 года рождения, официально безработный, занимается частным извозом с августа этого года, машина в аренде. По его словам, зеленкой были умыты две девушки и парень. Давления на них он не оказывал, а предложил им такую альтернативу за неоплаченный проезд, и они согласилась", — рассказал Блинов.
"Водитель привез их в Вяземский к банкомату, но денег на карте не было. Парень пошел к родне за деньгами, но вернулся ни с чем. Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. Остановился у аптеки в поселке Красная Речка на окраине Хабаровска, купил три пузырька с зеленкой. Идею почерпнул из интернета. И предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились", — сказал Блинов.
Он добавил, что измазанные зеленкой девушки и парень в полицию не обращались. "Мы сейчас устанавливаем их личности, чтобы восстановить картину происшествия", — сказал собеседник.