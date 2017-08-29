В бурятском нацпарке потушили пожар, действовавший почти три недели

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Пожар в Забайкальском национальном парке в Бурятии, начавшийся в начале августа, потушен, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки ликвидирован лесной пожар в Забайкальском национальном парке, действовавший с 9 августа и локализованный на площади 135 гектаров. На данный момент на особо охраняемой природной территории остается один локализованный очаг на площади 210 гектаров. Продолжаются работы по его дотушиванию", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в понедельник в пригороде Улан-Удэ ликвидирован один пожар. В лесах Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничивающий посещение тайги.