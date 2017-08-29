В Южной Корее предполагают, что КНДР запустила ракету средней дальности

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Ракета КНДР, пролетевшая во вторник над территорией Японии, была баллистической среднего радиуса действия, заключили эксперты объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

"Оценка такова, что был пуск баллистической ракеты среднего радиуса действия", — приводит агентство Ренхап данные ОКНШ. Эксперты утверждают, что траектория полета ракеты не была под большим углом.

Как сообщалось ранее, пуск ракеты был произведен в 5.57 (23.57 мск) из окрестностей Пхеньяна. Ракета пролетела 2,7 тысячи километров и упала в Тихий океан в 1180 километрах к востоку от японского острова Хоккайдо. Апогей траектории баллистических ракет (максимальная высота) находился на высоте около 550 километров.