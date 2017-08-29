США хотят разместить в Южной Корее "стратегические" оборонительные средства

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Южнокорейское правительство заявило, что США рассматривают возможность размещения в Южной Корее "стратегических" оборонительных средств после северокорейского ракетного пуска, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента республики.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". Японские силы самообороны не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.