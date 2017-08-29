В Южной Кореи провели учения по бомбардировке после ракетного пуска в КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. В ответ на ракетный пуск КНДР ВВС Южной Кореи провели во вторник полевые учения по бомбардировке с использованием однотонных бомб MK-84, передало информационное агентство Рёнхап.

По его данным, в учениях были задействованы 4 истребителя F-15K, сброшены восемь бомб MK-84.

Учения проводились на полигоне Тхэбэк, уточняет агентство.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.