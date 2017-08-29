Совбез ООН проведет заседание по ракетному пуску в КНДР во вторник

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Совет безопасности ООН проведет вечером во вторник (в ночь на среду мск) экстренное заседание по новому ракетному пуску КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

Ранее экстренного заседания совета потребовали Япония, США и Южная Корея.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.