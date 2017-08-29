В Японии назвали предполагаемый тип запущенной из КНДР ракеты

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР, скорее всего, осуществила пуск ракеты средней дальности "Хвасон-12", заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Ондэра.

Ранее сообщалось, что по мнению южнокорейских военных, запущенная во вторник ракета представляла собой либо баллистическую ракету средней дальности типа "Хвасон-12", либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров "Хвасон-10".

"Исходя из характеристик полета, велика вероятность того, что выпущенная ракета была ракетой средней дальности", — сказал японский министр.

Недавно КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон —12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США.