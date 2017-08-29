ООН, 29 авг — РИА Новости. Япония, США и Южная Корея официально запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, сообщил РИА Новости дипломат одной из стран-членов СБ ООН.

Дата и время проведения встречи пока не определены председателем СБ ООН.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.