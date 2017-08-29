Япония планирует усилить давление на КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония будет оказывать на КНДР еще большее давление, в том числе и в Совбезе ООН, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Вне зависимости от того, куда была выпущена ракета – на восток или на юг, перелет через нашу территорию, к тому же без предупреждения, это представляет серьезную опасность для наших кораблей и авиасудов. Мы считаем необходимым еще больше обычного оказывать давление на КНДР. И в Совете Безопасности занять еще более жесткую позицию", — сказал министр.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert.