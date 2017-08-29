В Японии считают, что опасность для страны резко возросла

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Опасность для Японии в связи с полетом ракеты над территорией Японии резко возросла, об этом перед журналистами заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Опасность для нашей страны значительно возросла. Мы высоко оцениваем то, что Америка словом и действием демонстрирует (готовность выполнить – ред.) указание президента (президента США Дональда) Трампа о том, что на стол должны быть выложены все возможные варианты", — сказал министр.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая полетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert.