В Японии считают крайне опасным пуск ракеты через свою территорию

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Пуск ракеты над территорией Японии и без предупреждения крайне опасен, об этом перед журналистами заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.
"Пуск ракеты над нашей территорией и без предупреждения – крайне опасное действие. Угрозы безопасности нашей страны выросли на порядок", — сказал Онодэра.
Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.