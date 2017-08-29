Киев определит Россию как "страну-агрессора" в новом законе о Донбассе

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором", заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала в понедельник.

По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Луценко добавила, что Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — сказала она.

Луценко добавила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны. "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", —добавила она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции".