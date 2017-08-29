Президент Словении пойдет на новые выборы под старым лозунгом

БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на очередных выборах главы государства, назначенных на 22 октября.

Соответствующее заявление Пахор сделал в понедельник в Любляне на пресс-конференции, запись которой размещена на странице президента в Facebook.

Пахор пойдет на выборы под девизом "Вместе", с которым выиграл президентскую гонку в 2012 году. Тем самым он указал, что всеобщее сотрудничество должно стать "самым важным рычагом национального развития", а также выразил убеждение, что ключевая роль президента республики состоит в объединении людей в сильную общину.

Президент сказал, что будет добиваться укрепления политической стабильности, поддерживать реформы, модернизацию системы национальной безопасности, будет стремиться к сохранению добрососедских отношений в регионе и укреплять репутацию Словении в международном сообществе.

По его словам, важно, чтобы глава государства тесно общался с простыми гражданами: за период своего мандата он побывал на 840 мероприятиях по всей стране, а его канцелярию посетили более 11 тысяч человек.

Формально Пахор будет выдвигаться как независимый кандидат, что означает, что ему нужно будет собрать минимум пять тысяч подписей граждан в свою поддержку. Однако за помощью он обратится к Социал-демократический партии, которую возглавлял 15 лет до тех пор, пока не стал президентом.

По данным последних социологических опросов, Пахор является безусловным фаворитом выборов, более чем на 10 процентных пунктов опережая своих ближайших преследователей — актера по образованию и действующего мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца, а также лидера консервативной партии "Новая Словения" Людмилу Новак.

Срок для подачи кандидатур на участие в президентской гонке истекает 27 сентября.