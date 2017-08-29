Президент Словении пойдет на новые выборы под старым лозунгом

БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Президент Словении Борут Пахор официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на очередных выборах главы государства, назначенных на 22 октября.
Пахор пойдет на выборы под девизом "Вместе", с которым выиграл президентскую гонку в 2012 году. Тем самым он указал, что всеобщее сотрудничество должно стать "самым важным рычагом национального развития", а также выразил убеждение, что ключевая роль президента республики состоит в объединении людей в сильную общину.
По его словам, важно, чтобы глава государства тесно общался с простыми гражданами: за период своего мандата он побывал на 840 мероприятиях по всей стране, а его канцелярию посетили более 11 тысяч человек.
По данным последних социологических опросов, Пахор является безусловным фаворитом выборов, более чем на 10 процентных пунктов опережая своих ближайших преследователей — актера по образованию и действующего мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца, а также лидера консервативной партии "Новая Словения" Людмилу Новак.
Срок для подачи кандидатур на участие в президентской гонке истекает 27 сентября.