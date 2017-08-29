Российское генконсульство в Хьюстоне не будет принимать граждан во вторник

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне во вторник по-прежнему не будет открыто для граждан в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Техасе из-за сильного наводнения, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Александр Писарев.

"Поскольку управляющая компания не включила подачу электричества, то вести прием граждан мы не сможем. Энергоснабжение ведется в ограниченном режиме от генератора", — сказал Писарев.

Он добавил, что информации о пострадавших в результате урагана "Харви" россиянах в США не поступало, как и обращений от них о помощи.

"На наш запрос мы получили от властей ответ, что информации о пострадавших россиянах нет. Они пообещали, что сообщат (если информация будет – ред.). Обращений от граждан России (о помощи) не было", — сказал генконсул.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. По некоторым данным, жертвами стихии стали восемь человек. Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.