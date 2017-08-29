Российское генконсульство в Хьюстоне не будет принимать граждан во вторник

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне во вторник по-прежнему не будет открыто для граждан в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в Техасе из-за сильного наводнения, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Александр Писарев.
Он добавил, что информации о пострадавших в результате урагана "Харви" россиянах в США не поступало, как и обращений от них о помощи.
"На наш запрос мы получили от властей ответ, что информации о пострадавших россиянах нет. Они пообещали, что сообщат (если информация будет – ред.). Обращений от граждан России (о помощи) не было", — сказал генконсул.
"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.