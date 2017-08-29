В Японии остановили движение скоростных поездов из-за пуска ракеты в КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Движение скоростных электропоездов Синкансэн и обычных электричек железнодорожной компании JR East Japan было временно остановлено, сообщила телекомпания NHK.

Движение скоростных электропоездов Синкансэн и обычных электричек было временно остановлено из-за того, что ракета КНДР перелетела через территорию Японии. В настоящее время движение восстановлено, но наблюдается опоздание в 10-20 минут.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан.

Это стало вторым запуском КНДР за последние дни. В пятницу Пхеньян запустил три ракеты малой дальности.