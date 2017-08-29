В Японии остановили движение скоростных поездов из-за пуска ракеты в КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Движение скоростных электропоездов Синкансэн и обычных электричек железнодорожной компании JR East Japan было временно остановлено, сообщила телекомпания NHK.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан.
Это стало вторым запуском КНДР за последние дни. В пятницу Пхеньян запустил три ракеты малой дальности.