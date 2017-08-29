Порошенко одобрил заявление Меркель и Макрона о перемирии в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (345)

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко одобрил призыв Германии и Франции о прекращении режима огня в Донбассе в преддверии нового учебного года.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали президентов России и Украины открыто поддержать режим прекращения огня на востоке Украины. Согласно заявлению, несмотря на поддержку со стороны четырех лидеров, недавно объявленное перемирие "не полностью выполняется" подписавшимися сторонами.

"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Киев и ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Президент Украины отметил, что со своей стороны поручил руководству ВСУ "продолжать придерживаться объявленного режима тишины". Он подчеркнул, что обсуждал данную тему сегодня на совещания с военным руководством в Краматорске.

"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен вступить во всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил Порошенко.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.