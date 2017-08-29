Порошенко одобрил заявление Меркель и Макрона о перемирии в Донбассе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко одобрил призыв Германии и Франции о прекращении режима огня в Донбассе в преддверии нового учебного года.
"Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настоятельным призывом, прежде всего, к президенту России, как страны-агрессора и стороны конфликта, обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник вечером.
Президент Украины отметил, что со своей стороны поручил руководству ВСУ "продолжать придерживаться объявленного режима тишины". Он подчеркнул, что обсуждал данную тему сегодня на совещания с военным руководством в Краматорске.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.