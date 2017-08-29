Северокорейская ракета пролетела 2700 километров

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Ракета КНДР, пролетевшая над территорией японского острова Хоккайдо, преодолела расстояние в 2700 километров, максимальная высота полета составила около 550 километров, передает во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, ракета упала в 1180 километрах к востоку от северного японского острова Хоккайдо.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.