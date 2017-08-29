Северокорейская ракета упала в Тихом океане

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан, сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Примерно в 5.58 утра (23.58 мск) был произведен пуск, около 6.06 (00.06 мск) ракета пролетела над Эримо (мыс на юго-восточной оконечности) на Хоккайдо", — сказал Суга в эфире NHK.

По его словам, ракета упала в 1180 километрах от Эримо.

Суга добавил, что падения на территории Японии каких-либо обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

Ранее КНДР предупреждала, что может произвести пуск баллистических ракет, которые для демонстрации мощи этой страны могут упасть в море около американского острова Гуам в Тихом океане. Предполагается, что нынешний пуск ракеты в Северной Корее стал реакцией на американо-южнокорейские военные учения "Ыльчи — Фридом гардиан", которые рассматриваются Пхеньяном как репетиция войны против КНДР.