Генсек ООН призвал стороны конфликта на востоке Украины соблюдать перемирие

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (345)

ООН, 29 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал договоренности об установлении режима прекращения огня на востоке Украины в связи с началом учебного года и призвал все стороны конфликта его соблюдать.

"Генеральный секретарь приветствует намерение сторон соблюдать постоянный режим прекращения огня на востоке Украины в связи с началом учебного года. Он подчеркивает необходимость обеспечить, чтобы режим прекращения был устойчивым, и призвал все стороны полностью следовать его положениям", — говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.