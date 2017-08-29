Генсек ООН призвал стороны конфликта на востоке Украины соблюдать перемирие

ООН, 29 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал договоренности об установлении режима прекращения огня на востоке Украины в связи с началом учебного года и призвал все стороны конфликта его соблюдать.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.