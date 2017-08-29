Генсек ООН призвал Бангладеш принимать беженцев из Мьянмы

ООН, 29 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападения на представителей сил безопасности в Мьянме и гибель мирных жителей в ходе операции, а также призвал соседний Бангладеш принимать беженцев народности рохинджа.
Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих. Более четырех тысяч жителей, в основном буддистов по вероисповеданию из горных племен, родственных титульной нации Мьянмы, бирманцам, покинули свои дома и были вынуждены просить убежища в лагерях беженцев, экстренно созданных мьянманскими военными.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата, однако очень немногие из этого количества имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.