Генсек ООН призвал Бангладеш принимать беженцев из Мьянмы

ООН, 29 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападения на представителей сил безопасности в Мьянме и гибель мирных жителей в ходе операции, а также призвал соседний Бангладеш принимать беженцев народности рохинджа.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о гибели мирных жителей во время силовых операций в штате Ракхайн. Последнее насилие случилось после атак на силы безопасности Мьянмы 25 августа", — говорится в заявлении генсека ООН. Он осудил нападения на представителей сил безопасности страны и подчеркнул "ответственность правительства Мьянмы в обеспечении безопасности и поддержки тем, кто в этом нуждается".

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих. Более четырех тысяч жителей, в основном буддистов по вероисповеданию из горных племен, родственных титульной нации Мьянмы, бирманцам, покинули свои дома и были вынуждены просить убежища в лагерях беженцев, экстренно созданных мьянманскими военными.

"Отмечая щедрость Бангладеш, который десятилетиями принимает беженцев из Мьянмы, генеральный секретарь обращается с призывом к властям продолжать позволять (народу) рохинджа бежать от насилия в поисках безопасности в Бангладеш. Многие из беженцев — женщины и дети, некоторые из них ранены", — говорится в заявлении представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. В ООН также подчеркнули необходимость предоставить гуманитарным агентствам свободный доступ к пострадавшим сообществам. В этой связи Гутерреш заявил о готовности всемирной организации предоставить необходимую поддержку Мьянме и Бангладеш.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата, однако очень немногие из этого количества имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.