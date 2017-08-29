Египетские военные уничтожили семь радикалов на севере Синая

КАИР, 29 авг — РИА Новости. Египетские военные заявили об уничтожении семи террористов на севере Синайского полуострова, двое боевиков были лидерами экстремистских группировок.

Как сообщил в понедельник в своем заявлении для СМИ официальный представитель вооруженных сил Египта Тамер Рифаи, операция по уничтожению радикалов, укрывавшихся в укрепленном убежище на приграничной с сектором Газа территории, была осуществлена силами третьей полевой армии и армейской авиации.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.