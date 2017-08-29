Египетские военные уничтожили семь радикалов на севере Синая

КАИР, 29 авг — РИА Новости. Египетские военные заявили об уничтожении семи террористов на севере Синайского полуострова, двое боевиков были лидерами экстремистских группировок.
Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.