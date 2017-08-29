ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. "Сдерживание РФ" должно сопровождаться диалогом с Москвой, считает президент Финляндии Саули Нийнистё.

"На встрече НАТО примерно год назад все страны заявили, что в отношении России должно быть сдерживание, но должен быть и диалог. Эти два элемента должны быть вместе", — сказал президент Финляндии на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.