Лидеры ведущих европейских стран провели саммит по ситуации с мигрантами

ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидеры Франции, Германии, Италии и Испании на саммите в Париже обсудили ситуацию с мигрантами и договорились продолжать работу по этому вопросу.

Лидеры европейских стран, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини "подтвердили свою решимость остановить поток мигрантов до того, как они достигнут Средиземноморского побережья", а также поприветствовали результаты, достигнутые Нигером и Чадом в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми.

В частности, новые договоренности предусматривают усиление контроля на границе этих двух стран с Ливией и усиление мер безопасности.

Участники встречи отметили, что долгосрочные меры по улучшению ситуации с потоком мигрантов из Ливии невозможны без осуществления политического перехода в этой стране и без стабилизации ситуации в ней.

Саммит европейских и африканских стран прошёл в Париже в понедельник. Нигер на встрече представлял президент Махамаду Иссуфу, Чад — президент Идрис Деби, а Ливию — глава правительства национального согласия Фаез Саррадж.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.