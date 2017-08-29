Деньги Германии для "Восточного партнерства" достаются в основном Украине

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Деньги, которые Германия выделяет на проект "Восточное партнерство", получает в основном Украина, выяснила немецкая партия "Левые", сообщает Sputnik Deutschland.

Депутаты бундестага Андрей Хунко и Андре Хан от имени партии попросили у правительства отчет о расходовании средств, выделяемых на "Восточное партнерство". Это программа ЕС, заявленная цель которой — развитие интеграционных связей с бывшими советскими республиками: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

Выяснилось, что львиную долю всех денег получает Киев. За последние три года на различные проекты на Украине Германия направляла половину от выделяемых ежегодно 14 миллионов евро.

Немецкие депутаты усматривают в этом политический подтекст и призывают прекратить практику по избирательному распределению средств. Они также указывают на то, что из программ поддержки исключено население территорий, не подконтрольных киевским властям.

Наиболее щедрое финансирование при этом получают берлинская Европейская академия, консультирующая Киев в вопросах руководства страной, и телерадиокомпания Deutsche Welle. Помимо этого, Германия направила на Украину множество советников, главным образом по земельным вопросам. Депутат Андрей Хунко видит в этом попытку Берлина реализовать свои экономические интересы.

"Украинские территории, конечно, вызывают огромный интерес со стороны многих стран и компаний, в частности, со стороны американских и немецких концернов. Так что, я боюсь, речь здесь не только о развитии гражданского общества – за этим стоят самые настоящие экономические интересы Германии", — прокомментировал немецкий парламентарий.