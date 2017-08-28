Трамп назвал ураган "Харви" историческим

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ураган "Харви", который обрушился юг страны и вызвал сильнейшее наводнение, историческим.

"Мы обещаем полную поддержку Техасу и Луизиане, которые восстанавливаются после разрушительного и исторического шторма. Возможно, такого еще не было", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

"Все ресурсы, которыми я располагаю, будут в распоряжении местных властей", — заверил глава государства.

Трамп напомнил, что 8,5 тысяч федеральных служащих помогают бороться с чрезвычайной ситуацией.

Он подтвердил, что посетит Техас во вторник, а затем еще раз приедет в этот и соседний штат Луизиану в субботу.

Ураган "Харви" считается самым сильным за последние 12 лет со времен урагана "Катрина", который в 2005 году почти полностью разрушил Новый Орлеан в Луизиане. Тогда жертвами стихии стали более 1,3 тысячи человек. В настоящее время число погибших от урагана "Харви" оценивается в восемь человек.