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В мире

На карнавале в лондонском Ноттинг-Хилле задержали около 150 человек

23:5528.08.2017
(обновлено: 00:00 29.08.2017)
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© REUTERS / Eddie KeoghКарибский карнавал в лондонском районе Ноттинг-ХиллКарибский карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл
© REUTERS / Eddie Keogh

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Почти 150 человек были задержаны в понедельник во время карибского карнавала в лондонском районе Ноттинг-Хилл, сообщил Скотланд-Ярд.

Полиция Великобритании. Архивное фото
© AFP 2017 / Oli Scarff
Карибский карнавал в Лондоне проходит при усиленных мерах безопасности

В воскресенье, в первый день карнавала, полиция задержала 122 человек.

"По предварительным данным на ранний вечер, задержанными числятся 149 человек. Примерно треть задержаны за преступления, связанные с наркотиками, 15 человек – за владение ножом, 17 – за нарушение общественного порядка", — сказал РИА Новости источник в лондонской полиции.

Собеседник агентства подчеркнул, что это предварительные данные, к середине ночи будет доступна окончательная информация по задержаниям и правонарушениям. При этом он отметил, что три человека пострадали на карнавале при "атаках с использованием неизвестных жидкостей".

Служба скорой помощи Лондона сообщила, что в воскресенье медицинская помощь была оказана 422 гостям фестиваля и "нескольким сотням" участников в понедельник. Большинство инцидентов было связано с чрезмерным употреблением алкоголя на жаре. Примерно 70 человек были доставлены в больницы. В понедельник карнавал проходил при экстремальных для Лондона температурах – свыше +30 градусов при ясной погоде.

После карнавала в районе Ноттинг-Хилл остались около 300 тонн мусора, сообщили местные власти. Уборка района будет вестись всю ночь, в ней примут участие более 200 человек.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно в конце августа с 1964 года. Его главными участниками являются выходцы из Карибского региона, которые начали селиться на западе Лондона после 1950-х годов. В 2016 году на фестиваль в Ноттинг-Хилле собрались около 1 миллиона гостей. В 2017 году количество гостей превысило 1 миллион.

Уже несколько лет фестиваль ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений во время его проведения. Полиция фиксирует десятки правонарушений, связанных с наркотиками, насилием, нападением с холодным оружием.

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