Президент Финляндии рассказал о целях военных учений с США

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Предстоящие военные учения США и Финляндии на Балтике не направлены против кого-либо, заявил в понедельник президент Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее в Белом доме сообщили, что США и Финляндия проведут совместные учения на Балтике в сентябре — одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом (России Владимиром) Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то", — заявил Ниинисте на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы ощущаем себя теми, кто стремится к миру. И это то, что мы делаем в Балтийском регионе", — добавил он.