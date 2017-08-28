Трамп заявил о важности Арктики для США

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о важности Арктического региона для США и Финляндии.

"Мы рассчитываем на успешное председательство Финляндии в Арктическом совете. Арктика важна для наших обеих стран в стратегическом и экономическом отношении", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

Арктический совет — международный форум, созданный для защиты природы северной полярной зоны. В него входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Финляндия стала председателем Арктического совета в мае текущего года, переняв эстафету у США.