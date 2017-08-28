Трамп не стал говорить, что считает Россию угрозой безопасности

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался ответить на вопрос, считает ли Россию угрозой безопасности, но заявил, что США готовы защищать регион Балтики.

На совместной пресс-конференции Трампа с президентом Финляндии Саули Нийнистё журналистка из Финляндии спросила Трампа, считает ли он Россию "угрозой безопасности".

"Мы считаем это важной частью мира. Мы можем справиться со всеми угрозами", — сказал Трамп.

"Я рассматриваю многие страны как угрозы безопасности", — заявил президент США.

На дополнительный вопрос, что будут делать США, если ситуация в Балтийском регионе обострится, Трамп ответил: "Мы защищаем этот регион, очень защищаем".