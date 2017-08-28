Космический центр в Хьюстоне останется закрытым во вторник из-за наводнения

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Космический центр имени Линдона Джонсона в терпящем бедствие от наводнений Хьюстоне останется закрытым во вторник, работать продолжат только ключевые специалисты, задействованные в поддержании контактов с Международной космической станцией.

"Центр, за исключением ключевых сотрудников для поддержания миссий, будет закрыт завтра", — говорится в оповещении на сайте центра.

По информации ведомства, по состоянию на полдень понедельника в районе центра выпало более 80 сантиметров осадков.

"Руководство (центра) продолжит ежедневно оценивать ситуацию", — говорится в сообщении. Сотрудникам, которые продолжат работать в чрезвычайных условиях, настоятельно рекомендовано проверять маршрут своего движения и передвигаться на машине в районах затопления.

В воскресенье ЦУП в Хьюстоне сообщил, что на территории комплекса объявлена команда оставаться в укрытии, а в понедельник он будет закрыт. В НАСА сообщили, что, несмотря на стихийное бедствие, диспетчеры поддерживают связь с МКС.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма, обернувшегося сильнейшим наводнением.